Prefeitura de Tucuruí, no PA, é alvo de ação, após atrasar por dois meses salários na área da saúde

Informa ainda que estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para que no próximo 5º dia útil, ou seja, dia 08/05, os pagamentos referentes ao mês de Abril dos servidores lotados na Secretaria sejam efetivados.”

A promotoria informou que “não se justifica a situação de penúria, tendo em vista que Tucuruí está no ranking das cinco maiores arrecadações do Pará, incluindo verbas estaduais e federais, a qual gira em torno de R$22.333.066,62 a R$37.562.975,24, além dos royalties”.

De acordo com o Ministério Público do Pará (MPPA), uma ação cautelar de bloqueio foi protocolada na terça (30), como medida emergencial. O valor solicitado de bloqueio representa duas vezes a folha mensal dos servidores da saúde e que seria suficiente para garantir os atrasos no mês de março e abril.

O juiz da Vara da Fazenda Pública de Tucuruí, sudeste do Pará, intimou nesta quinta (2) a prefeitura municipal a prestar informações, em até 72 horas, sobre salários atrasados dos profissionais da saúde na cidade. A determinação veio antes de decidir sobre pedido liminar da promotoria de Justiça do município, que pede o bloqueio de R$7 milhões em verbas públicas.

