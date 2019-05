Prefeitura de Uruará – PA oferta 945 vagas em processo seletivo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O processo seletivo simplificado terá validade de um ano, contados da data da homologação de seu resultado, prorrogável por igual período, através de ato do chefe do poder executivo municipal.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site da organizadora IVIN no período entre 27 de maio a 13 de junho de 2019. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade; nível fundamental: R$ 50,00; médio/técnico: R$ 70,00; superior: R$ 100,00.

A Prefeitura de Uruará, no interior do Estado Pará, em parceria com o Instituto Bezerra Nelson, vai realizar seu mais novo processo seletivo simplificado, regido pelo edital n.º 001/2019. O certame vai ofertar 596 vagas imediatas, além de 345 para formação de cadastro reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade em várias especialidades.

