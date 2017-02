Prefeitura decreta ponto facultativo na segunda-feira (27) de carnaval

O prefeito Ubiraci Soares (PSC), concede o ponto facultativo no Município de Novo Progresso no dia 27 (Vinte e sete) de Fevereiro de 2017, (segunda-feira) aos servidores Públicos Municipais, em razão do feriado de Carnaval, retornando seu funcionamento normal no dia 01 (primeiro) de Março de 2017, (Quarta-feira). Lembrando que cada secretário fica responsável pela elaboração das estratégias para que não ocorram quaisquer prejuízos ao serviço público.

Fonte: ASCOM/PMNP – Por: Claudinho Leite

