Prefeitura denuncia projeto que ajuda refugiados indígenas venezuelanos em Belém

(Foto:Reprodução) – De acordo com a denúncia, nenhuma doação recebida pelo projeto havia sido repassada aos abrigos.

O grupo é conhecido por denúncias contra a Prefeitura sobre a péssima condição dos abrigos existentes.

A Prefeitura de Belém registrou uma denúncia na Delegacia Geral do Polícia Civil e na Procuradoria Geral do Município na última sexta-feira (22), contra uma conta nas redes sociais de um projeto que estaria arrecadando doações de alimentos e dinheiro em nome de indígenas venezuelanos refugiados.

Segundo a Prefeitura, nenhuma doação recebida pelo projeto havia sido repassada aos abrigos institucionais. O projeto nega as acusações.

Por meio de nota, a Prefeitura divulgou que estabelecimentos comerciais cadastrados para receber doações voluntárias abandonaram o projeto. No último sábado (23), uma equipe da Prefeitura comprovou que nenhuma doação havia sido repassada aos abrigos.

O grupo citado pela Prefeitura é o “Venezuelanos Belém” e existe desde maio de 2017. O projeto não conta com apoio governamental, apenas com com voluntários que realizam diversas ações de doação de roupas e alimentos aos grupos de indígenas venezuelanos que chegam a Belém. O grupo trabalha no apoio aos abrigos independentes, não vinculados à Prefeitura.

Além disso, a organização já realizou diversas denúncias contra a Fundação Papa João XXIII, sobre a péssima condição em que se encontram os abrigos mantidos pela Prefeitura. Os locais estão sendo questionados pelas condições em que as pessoas estão sendo abrigadas. Um prédio cedido pelo Estado estaria em péssimas condições após uma chuva forte que atingiu o local. O grupo também critica a falta de políticas de inclusão social e cultural dos povos indígenas na região. Muitos grupos ainda vivem fora de abrigos, dormindo nas ruas ou se aglomerando em praças.

Em nota, o grupo informou que a conta na rede social é usada para alcançar mais pessoas que buscam ser solidárias aos imigrantes. Ainda segundo a nota, o grupo explica que através desse meio é feita toda a prestação de contas das doações que são arrecadadas, seja em dinheiro ou alimentos e roupas. Nas postagens são publicadas, diariamente, fotos com as ações realizadas.

Sobre a denúncia registrada, o grupo cobra da Prefeitura de Belém a transparência nas ações com os indígenas, seja na qualidade de seus abrigos, que são sub-humanos e superlotados, ou do repasse das verbas recebidas. Disse ainda que a Prefeitura tenta, por meio da nota e denúncia, macular a imagem de um grupo que vem prestando auxílio e, em muitos momentos, fazendo o papel que a entidade deveria fazer.

Por G1 PA — Belém

