Prefeitura entrega novos Kits de Merenda em escolas

(Foto:Ascom Prefeitura) – A Prefeitura de Novo Progresso através da Secretaria de Educação vem entregando kits de merenda escolar para pais e alunos da rede municipal.

Conforme repassou a secretaria Sra. Juliana Rosa Bertol da Silva, para a redação do Jornal Folha do Progresso, a entrega dos Kits de Alimentação Escolar iniciara em 20/11 com uma programação de entrega com dias específicos para cada escola. Já finalizamos todas as escolas rurais e das Aldeias e esta é a última semana de entregas aqui na Cidade. Nesta segunda-feira (07) o mutirão de entrega acontece na escola João Carlos, informou a secretaria.

Ainda com informações da Sra. Juliana Rosa Bertol da Silva, foi criado um cronograma para entrega. Os pais precisam ir na escola no dia marcado das 10 às 18h, para fazer a retirada.

O kit contém alimentos da Agricultura Familiar e alimentos não perecíveis

Cada dia da semana é entregue em uma escola. Nas escolas maiores fizemos dois dias de entrega

Todas as entregas estão sendo acompanhadas pelo Conselho de Alimentação Escolar

Esperamos entregar pelo menos 7 mil kits do total de 7400 alunos

O prefeito Macarrão (PL),disse para reportagem do Jornal Folha do Progresso que a secretaria sempre trabalhou visando servir melhores condições para que nossos alunos possam estudar com mais decência, a Prefeitura de Novo Progresso faz sua parte, mesmo em fim de mandato. “Investir na educação é a certeza do futuro de nossa cidade”, concluiu Macarrão.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

