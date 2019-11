Prefeitura entrega premio para enfermeiras destaques pelo trabalho em Novo Progresso

A premiação foi por Unidades de Saúde da Família (PSF) da cidade e do interior com avaliação a números de coletas no mês de Outubro de 2019.(Foto:Facebook)

Em sua pagina disponível no Facebook a prefeitura divulgou o feito nesta quarta-feira (13) em Novo Progresso.

Veja a Premiação;

ENFERMEIRAS DESTAQUES NO MAIOR NÚMERO DE COLETAS DE PREVENTIVO NO MÊS DE OUTUBRO 🌸🌸🌸 parabéns a todas 👏 A Prevenção é o caminho !

Dia 13 de Novembro de 2019 a Secretaria Municipal de Saúde através da Coordenação de Atenção Primária, premiou os profissionais enfermeiros das Unidades de Saúde da Família (PSF), pelo trabalho intensificado neste mês de Outubro, onde foram realizados um total de 814 coletas de Preventivo em prevenção ao Câncer de Colo do Útero, extensão do horário de atendimento nas Unidades e Campanhas externas.

Premiação:

1ºlugar zona urbana:

UBS Setor Industrial com 181 coletas – Enfermeira Marina

1ºlugar zona rural:

UBS Alvorada da Amazônia com 129 coletas – Enfermeira Beatrize

2ºlugar zona urbana:

UBS Jardim América com 118 coletas – Enfermeira Viviane

2°lugar zona rural:

UBS Santa Julia com 106 coletas – Enfermeira Joerta

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...