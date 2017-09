Prefeitura exclui 38 beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida em Santarém

Motivos para exclusão variam de não comparecimento a óbito. Outros 38 beneficiários que foram sorteados devem comparecer à sede do TTS.

A Prefeitura de Santarém excluiu 38 beneficiários que haviam se cadastrado e foram sorteados para receberem casas do programa Minha Casa Minha Vida, em Santarém, oeste do Pará. A relação com os nomes foi divulgada nesta sexta-feira (8) no site oficial da prefeitura. Um novo sorteio foi realizado e outras 38 pessoas foram convocadas.

Os 38 beneficiários foram contemplados com casas no Residencial Salvação, localizado na avenida Fernando Guilhon. O residencial foi inaugurado em maio de 2016. Na ocasião a entrega dos imóveis foi feita pela ex-presidente Dilma Roussef.

Os motivos para a exclusão dos beneficiários são diversos, como o não comparecimento à sede do Trabalho Técnico Social (TTS), desistência, óbito e revisão de enquadramento. No último caso, significa que o beneficiário não atendeu requisitos exigidos do programa.

As pessoas que tiveram o nome sorteado para substituir os que foram excluídos devem comparecer à sede do TTS, localizada na Av. Cuiabá, nº 661, Bairro Liberdade, no horário de 09:00h às 12:00h. (Confira a lista aqui).

