Prefeitura iniciou a revitalização da Avenida Brasil

A Prefeitura de Novo Progresso, anunciou nesta semana o inicio de trabalho de ampliação da avenida Brasil – trecho entre o ‘jardim América’ será ligado até o Bairro ‘Jardim Santarém.’

De acordo com o Prefeito Ubiraci Soares (´PSC), esta deverá ser uma obra de muitos beneficios , após se conclusa será a maior obra já realizada em Novo Progresso e deverá representar uma solução definitiva para os problemas enfrentados na Avenida que é a principal via da cidade. O investimento na obra ainda não foi estimado , e será com recursos próprios e investimentos da PERENGE, que executará a obra de criação da rede coletora de esgotos. “A interligação do centro da cidade com os bairros mais distantes sempre foi a reivindicação dos moradores, agora esta se tornando realidade,disse o secretario de obras José Lopes”.

Além deste trecho que será aberto (ampliado) entre as melhorias incluídas no projeto no outro trecho da avenida está a recuperação e pavimentação, ampliação da rodovia, redes de drenagem, implementação de meio-fio padronizados seguindo as normas técnicas.

O tempo previsto de execução de é de 24 meses, mas deverá depender de fatores climáticos e também das condições que se apresentarem enquanto os técnicos realizam os trabalhos.

Por Redação Jornal folha do Progresso

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

