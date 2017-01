Prefeitura lança logo marca 2017/2020.

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso lançou a nova logomarca que dará identidade a gestão de 2017 à 2020, a logo é clara e objetiva.

A marca tem as cores do município com uma ilustração à esquerda simbolizando a união e força do nosso povo e à direita um símbolo que tanto nos orgulha, a nossa bandeira estilizada tremulando.

O slogan ‘‘ AGORA É TRABALHO’’ dá o tom do nosso governo municipal, diz a nota!

Jornal Folha do Progresso com site da prefeitura

