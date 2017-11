Prefeitura leva Secretarias para prestarem serviços ao Distrito de Vila Isol

Os moradores do Distrito Vila Isol, receberam nesta sexta-feira, 03 de Novembro, equipes das secretarias da Prefeitura Municipal de Novo Progresso como objetivo levar serviços dos programas ligados as secretarias municipais.

Além dos serviços nas áreas de saúde e educação também foram realizadas ações de infraestrutura, iluminação publica e cascalhamento e serviços de limpeza e moto niveladora nas ruas daquele distrito.

A secretaria de Saúde levou dentista para atendimento e a secretaria Michelli Meuchy de ação social os serviços da secretaria para o distrito.

A secretaria de Meio Ambiente atendeu no distrito com serviços relacionados a pasta. As secretarias atenderam em conjunto no pavilhão da comunidade. A câmara Municipal realizou sessão itinerante na sexta-feira com a presença dos vereadores.

O prefeito Macarrão entregou a chave da patrola e uma caçamba para o presidente da Comunidade. A secretaria de Obras permanece no Distrito até concluir os serviços.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

