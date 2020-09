Prefeitura no Pará abre concurso com salários de até R$ 3.193,00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O certame será realizado em duas etapas, com a prova escrita e a prova de títulos. O resultado final definitivo será publicado no dia 2 de fevereiro de 2021. Acesse o edital.

A Prefeitura de Marapanim abriu inscrições para o concurso que busca preencher 380 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em cargos efetivos. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet e foram abertas nesta segunda-feira (21) e seguem até o dia 20 de outubro de 2020. A prova será realizada no dia 6 de dezembro desse ano. Os salários podem chegar até R$‎ 3.193,00.

