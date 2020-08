Prefeitura no Pará oferta vagas com salários de R$ 8 mil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O contrato com o profissional será assinado com atuação prevista até 31 de dezembro de 2020, prorrogável, caso haja manutenção da situação de emergência em saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19.

Serão ofertadas ao todo quatro vagas. As inscrições podem ser feitas das 8h do dia 24 até 12h30 do dia 28 de agosto de 2020 diretamente na Secretaria.

(Foto:Divulgação/TCM-PA) – A Prefeitura de São Domingos do Capim, região nordeste do Pará, está contratando médicos para a Secretaria Municipal de Saúde da cidade.

