Prefeitura prepara cemitérios para o Dia de Finados

[Cemitério Municipal -Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso] -Mais de 2 mil pessoas deverão visitar o principal cemitério da cidade localizado as margens da rodovia BR -163 no próximo dia 02 de novembro, data em que está estabelecido o feriado nacional de Dia de Finados. Considerado um momento especial, no qual familiares e amigos procuram os locais para homenagear e orar em memória dos falecidos, a Prefeitura de Novo Progresso tem trabalhado para assegurar uma estrutura adequada para receber o público.

Coordenados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Obras), os serviços de preparação dos cemitérios começaram nesta segunda-feira (29) e tem previsão de seguirem até quinta-feira (01). As comunidades no interior também possui cemiterios, estes serviços não foram relacionados o critério adotado para limpeza. Operadores de limpeza estão envolvidos em uma força-tarefa, a fim de garantir a execução de atividades como poda de árvores, capinação, varrição, pintura, dentre outras tarefas que garantem a zeladoria dos locais a serem visitados.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

