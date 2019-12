Prefeitura quita salário e deixa folha em dias em Novo Progresso

Os servidores – ativos, aposentados e pensionistas – receberam nesta sexta-feira (20/12) o salário conforme prometido pela Prefeitura de Novo Progresso que já havia pago o do 13º salário no inicio do mês.

São mais R$ 4 milhões desembolsados pela prefeitura.

Os municípios Brasileiros passam por dificuldades financeiras, muitos deles acumulam meses atrasados e não conseguiram se quer pagar o 13º salário , em Novo Progresso os servidores estão livres deste mal.

“É uma vitória muito grande de nossa gestão. Pelo terceiro ano consecutivo, apesar da crise, apesar das dívidas das gestões passadas, estamos quites com 13º salário e os vencimentos dos servidores. Um desafio grande e que conseguimos cumprir”, comemora o prefeito Ubiraci Soares (Macarrão).

Garantir um Natal com salário e 13º salário em dia marcou as últimas semanas da gestão. “Outras cidades estão com salários atrasados, sem previsão de pagamento do 13º salário. Então, foi um esforço muito grande e economizamos cada centavo para poder estar quites com o servidor”, disse Macarrão.

Salários em dia desde 2017

Enquanto muitas prefeituras buscam recursos para pagar o 13º salário dos servidores e outras nem sabem quando vai quitar o pagamento, a Prefeitura de Novo Progresso segue firme com o seu compromisso com as contas públicas.

Tudo isso só é possível, devido ao controle orçamentário e financeiro da Prefeitura. Desde 2017, a Gestão Municipal faz um controle rígido das despesas para garantir o pagamento dos servidores em dia e conseguir fazer a antecipação do 13º.

“Não é mérito da gestão, mas cumprimento de uma obrigação. No entanto, nem todos os gestores conseguem e vimos isso na política recente de Novo Progresso”. “Todo o nosso empenho em manter as contas do município em dia é em respeito aos servidores e ao povo Progressense”, justifica o prefeito Macarrão.

Fake News

“É uma notícia muito boa a que tiremos aqui hoje. Sabemos que a situação está complicada em todo o país, mas aqui o compromisso foi cumprido”. “E a notícia desmistifica (Fake News) todos os boatos de pessoas que anunciam falsamente que não haveria o pagamento do 13º salário. Vemos avanços significativos não só neste sentido e o diálogo aberto, essa aproximação demonstram o compromisso e transparência com o servidor. Agora é momento de festa e comemoração”, completou Ubiraci Soares Prefeito de Novo Progresso.

Manter salários em dia e ainda quitar o 13º salário é o resultado de uma política de austeridade adotada pela atual gestão desde os primeiros dias de governo frente à crise econômica nacional e de dívidas acumuladas nas contas do município por antigos gestores.

Herança

A atual gestão vem trabalhando para garantir os direitos dos servidores, que foram desrespeitados por antigos gestores – Milhões em dívidas acumuladas somente com servidores que ficaram mais de três meses sem receber salário e greves eram anunciadas constantemente sem solução. Foram INSS, não recolhidos; além de empréstimos consignados que deixaram de ser pagos pelos governos passados e salário e 13º salário de 2016 que só foram quitados no início do atual governo.

