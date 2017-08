Prefeitura realiza audiência pública para discutir o PPA e LDO 2018

A Prefeitura de Novo Progresso realizou nesta segunda-feira (21), às 15h, Audiência Pública, com a presença dos secretários e munícipes, para debater a elaboração do Plano Plurianual (PPA), 2018/2021 e LDO 2018. O objetivo é levantar as principais demandas do município que servirão para nortear os trabalhos para composição do Plano. O encontro foi realizado no plenário da Câmara de Vereadores.

O assessor contábil da prefeitura Sr. Eliseu Leite da Silva, destacou a importância do evento. “É importante a participação de todos para que possamos, através das sugestões e reivindicações, incluir as demandas apresentadas, para que o orçamento seja de fato participativo e represente os anseios da população”, destacou.

O Plano Plurianual está previsto no artigo 165, da Constituição Federal de 1988 e é o instrumento de planejamento que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal direta e indireta. Visa diagnosticar a área de atuação, estabelecer desafios, determinar as políticas públicas, estabelecer indicadores para mensuração e avaliação das demandas levantadas, formas para execução e entrega dos serviços e produtos propostos no plano.

Fonte/Fotos: Redação Jornal Folha do Progresso

Curtir isso: Curtir Carregando...