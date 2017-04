Prefeitura realiza capacitação das merendeiras

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso realiza o primeiro curso de capacitação de merendeiras do Município.

Através da Secretaria de Educação o curso foi realizado no ultimo dia 19 com o intuito de integração entre as merendeiras, troca de idéias e informações, tendo como o foco principal a orientação e treinamento de higiene e manipulação para todos que trabalha de alguma maneira com alimentação, a prefeitura forneceu todo material de apoio: Caderno, Lápis, livreto com receitas de reaproveitamento de alimentos para fazer acompanhamento do curso, teve sorteios de lembranças para todas as participantes.

O encontro foi preparado e conduzido por duas profissionais da Secretária de Educação, coordenadora de merenda Sra. Margarete Caetano e Nutricionista da merenda do município Sra. Carla Cavagna.

Foi desenvolvido dinâmica de integração com vários temas:

A legislação vigente para fornecimento de merenda.

Pirâmide de alimentos.

Repasse dos valores da merenda.

Custos dos produtos utilizados.

Agricultura familiar.

Manipulação de alimentos.

Pratica de execução de almoço e bolo com casca de banana.

Estávamos esperando no máximo 50 profissionais, porem tivemos a presença de 74, entre merendeiras e auxiliares de serviços gerais. Fiquei feliz em ver o interesse dos participantes em melhorar e economizar no trabalho do dia a dia, o encontro de formação de merendeira está previsto para ocorrer bimestralmente nos dias que acontecer o conselho de classe, vamos aprimorar mais o próximo com provas de aproveitamentos com direito a certificados. “O papel de cada uma aqui é fundamental para as crianças do nosso município e temos a responsabilidade de fornecer bons alimentos para os nossos alunos”, afirmou a secretária de educação Juliana Bertol.

Por: Claudinho Leite ASCOM/PMNP.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...