Prefeitura realiza curso de aproveitamento de madeira

A prefeitura municipal de Novo Progresso está realizando por meio da secretaria municipal de indústria e comércio sob o comando da secretária Guisa, o curso de aproveitamento de madeira de forma gratuita na APRONOP, curso no qual são produzidas peças como brinquedos, porta guardanapos, porta copos e etc, podendo fazer a comercialização destes produtos ou ter como um hobby. Este curso que contou com um bom número de inscritos levando em consideração que é a primeira edição tem uma duração de cinco dias, iniciando na segunda-feira dia 23 até sexta-feira dia 27 e após o encerramento deste curso os inscritos passam por uma avaliação e caso sejam aprovados recebem o certificado de conclusão do curso. É a Prefeitura de Novo Progresso por meio de suas secretarias trabalhando em prol da população de Novo Progresso.

Fonte: Assessoria de comunicação da prefeitura de Novo Progresso.

