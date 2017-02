Prefeitura realiza “Encontro Pedagógico 2017” para celebrar início das aulas em Novo Progresso

Com o objetivo de proporcionar um momento motivacional e de reflexão sobre a qualidade do ensino a ser ofertado no ano letivo que se inicia, a Administração Municipal via Secretaria Municipal de Educação promoveu o “Encontro Pedagógico”, no Centro de Eventos Scremin, (02/02), que tem como público-alvo todos os servidores da Rede Municipal de Ensino de Novo Progresso. O tema central desse encontro propôs a discussão e reflexão sobre: A educação e suas diversas perspectivas na formação continuada de educadores. Após a composição da mesa foi realizado uma apresentação Cultural do Instituto Renascer sob a coordenação da professora Nelsinda Forster (Mel).

Ao fazer uso da palavra, o prefeito Ubiraci Soares (PSC) agradeceu a presença de todos os educadores no encontro e disse que tem compromisso em melhorar a educação do município, e que fará investimentos na infra-estrutura das escolas. O prefeito também ressaltou que os profissionais são o maior patrimônio da educação municipal e, por isso, motivá-los é importante, finalizando…

A secretária de educação em seu pronunciamento agradeceu a presença de todos os educadores presentes no encontro, se colocou a disposição do SINTEPP e também dos educadores em geral, e que a secretaria estará a disposição de todos.

De acordo com a secretária Juliana Bertol “a equipe da Secretaria de Educação recebeu de braços abertos os professores e trabalhadores da Educação para um momento de aprendizagem e interação para que todos tenham um ano produtivo”. Em seguida a secretária apresentou a equipe da Secretária Municipal de Educação – SEMED e os gestores escolar de 2017.

Após um delicioso café da manhã, foi realizada uma palestra motivacional intitulada “Relatos de experiência”, foi ministrada pela professora Laurete Bertol, que também é diretora da Escola Municipal Dr. Cléo Bernardo.

Esteve presente no evento secretários municipal, vereadores, representantes de classe da sociedade civil organizada.

No período vespertino na Escola Municipal Tancredo Neves foi discutido o planejamento anual com os diretores, coordenadores e professores da rede de ensino, (educação infantil, ensino fundamental anos iniciais e finais), e a noite as 19:00 horas com os professores da educação jovem e adulta (EJA). O objetivo do planejamento anual é viabilizar as ações pedagógicas que se pretende antecipar de forma organizada todas as etapas do trabalho escolar, correlacionado os procedimento e objetivos dos sistemas de ensino interligados dentro do planejamento.

As aulas começam na próxima segunda-feira (06/02)

Veja abaixo a relação do quadro de gestores escolares 2017:

Creche Odair Videira – Claudia Damke

Creche Dejanira de Melo Lima – Wanderlana de Oliveira

Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rosa Royer

Centro de Educação Infantil DiethelmBirk – Rosineide Oliveira

Escola Antonio Silva Souza – Responsável Ronaldo Henning

Escola Curumim – Magna Jorge

Escola João Carlos Batista – Clarice Valentini

Escola Machado de Assis – Vanete Bispo

Escola Miguel Rodrigues da Silva – Maria Cleonice de Jesus

Escola Presidente Vargas – Raylander Carvalho

Escola Mª José Vilanova de Brito –Aurelice Sichoski

Escola Professor Jackson André – Sônia Wobeto

Escola Bom Jesus – Responsável Sonia Maria Missassi

Escola Cecília Meireles – Responsável Alessandra Campos

Escola Dr. Cléo Bernardo – Laurete Bertol

Escola Duque de Caxias – Responsável Theresita Rechziegel

Escola Edelberto Oderdenge – Responsável Ana Cristina David

Escola José Lázaro Búbola – Nilde Ribas

Escola Mario Dagostin – Antonia Pereira

Escola Valdomiro Mendes Rodrigues – Gledson Mendes

Escola Maria Doralina Ruaro – Angelo Lima

Escola Profª. Mª. Ignês de Souza Lima – Luciana Caldas

Escola Santa Júlia – Soleni Florão

Escola São José – Joarez Araújo

Escola São Luiz – Maria Pantoja

Escola Dr. Isaías Pinheiro Antunes- Adriana Manfroi

Escola Tancredo Neves – Elaine Pavin

Escola Tapiêti – Responsável Margareth Oliveira

Escola Kamaú -Responsável Créa Lucia

