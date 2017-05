Prefeitura realiza obras de recuperação e cascalhamento de ruas

A Prefeitura de Novo Progresso desenvolve diversas ações para levar comodidade aos moradores da cidade.

A Secretaria de Obras nesta semana esta realizando os serviços de limpeza, recuperação e cascalhamento de ruas no bairro jardim Europa.

“Sabemos o quanto este serviço é importante para os moradores. Por isso, trabalhamos forte para garantir que as ruas de Novo Progresso sejam recuperadas”, afirma o prefeito Macarrão.

Conforme anunciou a prefeitura, todos os bairros serão beneficiados com os serviços, os moradores têm que jogar o lixo para fora do quintal para serem retirados. O serviço esta sendo realizado com cascalho , após esparramado o rolo compressor passa para compactado, com isto o serviço garante mais durabilidade e facilita a vida dos moradores.

“Mais famílias que serão beneficiadas em qualidade de vida. As pessoas vão deixar de conviver com buracos, e vão usufruir de vias trafegáveis e sinalizadas estamos fazendo os serviços por etapa”, explica o secretário de Obras José Lopes.

O Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão-PSC), já garantiu recurso para realizar obras de pavimentação, no município, e anunciou o investimento de mais de 2 milhões para avenida Brasil.Os moradores da Avenida Brasil , também têm o que comemorar. Além da pavimentação, a obra no local ainda incluiu drenagem, meio fio e paisagismo. Outros recursos estão sendo pleiteados para pavimentar outras ruas da cidade.

Novo Progresso passou por um período chuvoso intenso, as ruas foram bastantes danificadas pela enxurrada, o estrago é grande! “Apesar da crise econômica que o país enfrenta, estamos trabalhando muito para reverter este cenário”, afirmou o prefeito Macarrão.

