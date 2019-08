Prefeitura realiza pavimentação asfáltica da rua de acesso a rodoviária em Novo Progresso

(Foto:Wesley Samuel)- Um grande volume de obras de pavimentação asfáltica está sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Novo Progresso,com recursos em convênio com o estado e por meio da Secretaria Municipal de Obras, desta vez o Bairro Otavio Onetta recebe obra de pavimentação na Rua Tião Bravo que da acesso ao terminal rodoviário.

Leia Também:Pavimentação de ruas vai gerar emprego e renda em Novo Progresso

A atual administração segue recapeando e pavimentando diversas ruas, as vias recebem serviços de drenagem pluvial e drenagem superficial, que corresponde à colocação de meios-fios. A Prefeitura segue dando seguimento as obras que são importantes para a comunidade que necessita desta melhoria.

As melhorias vão trazer mais segurança, conforto e qualidade de vida não só para os moradores, mas também para as pessoas que a cidade visitam. As obras de pavimentação atendem aos antigos anseios dos moradores.

As obras de asfalto e os demais serviços complementares prosseguirão também em outras diversas vias da cidade. Com o serviço, a Prefeitura Municipal oferece condições mais dignas aos moradores, melhorando a acessibilidade de quem transita pelas vias pavimentadas.

As ruas que na sua maioria eram de terra e estavam deterioradas com o passar dos anos, receberam além de nivelamento de solo, preparo com brita e material, bem como a aplicação de massa asfáltica, o que melhorará o ir e vir dos moradores. O asfalto novo também visa maior segurança e fluidez do trânsito, além de dar uma cara nova para a cidade.

O Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão), juntamente com o José Lopez Secretario de Obras do município de Novo Progresso , visitam semanalmente as obras de responsabilidade da empresa JM que é responsável pela pavimentação de 12 km em diversas ruas do município.

O município também acompanha a construção e recuperação de pavimentação entre o Bairro Cristo Rey e Bela Vista, a rua Itaituba recebeu recuperação e vem sendo realizado a construção de meio fio.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...