Prefeitura seleciona profissionais de todas as escolaridades

(Foto:Cristino Martins / Arquivo O Liberal) As inscrições estão abertas até o dia 27 de outubro

Profissionais de todos os níveis de escolaridade podem participar do concurso da Prefeitura de São Félix do Xingu, no Pará, que vai preencher 180 vagas e formar cadastro reserva em funções que exigem ensino alfabetizado, fundamental, médio, técnico ou superior no quadro geral.

Os salários variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, entre R$ 998 e R$ 3.836,31.

As oportunidades são para os cargos de coveiro, merendeira, monitor de oficina, motorista de veículo, piloto de voadeira, auxiliar administrativo, de saúde bucal, agente de controle interno, de trânsito, auxiliar de secretaria, fiscal de meio ambiente, de posturas, orientador social, professor, técnico agrícola, em mineração, em radiologia, em enfermagem, arquiteto, assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, nutricionista, orientador educacional, pedagogo, professor de educação física, supervisor, terapeuta ocupacional e turismólogo.

Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de outubro, pelo site www.ivin.com.br, pagando taxa no valor de R$ 70 para cargos de nível alfabetizado e fundamental, R$ 80 para níveis médio e técnico e de R$ 100 para vagas de nível superior.

A inscrição no concurso implica o conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas no edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

A seleção terá prova objetiva para todos os candidatos, mais prova de títulos para os cargos de nível superior. As provas objetivas serão aplicadas nos dias 16 e 17 de novembro, nos locais e horários que ainda serão divulgados no mesmo site.

O gabarito definitivo sairá no dia 27 de novembro, e o concurso terá validade de dois anos.

Serviços:

Concurso da Prefeitura de São Félix do Xingu

Inscrições: até 27/10, no site www.ivin.com.br

Taxa: R$ 70 (alfabetizado e fundamental), R$ 80 (médio e técnico) ou R$ 100 (superior)

Salário: entre R$ 998 e R$ 3.836,31

Vagas: 180

Por:Redação Integrada

14.10.19 17h10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...