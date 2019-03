Prefeitura solicita à Sespa antecipação de vacinação contra H1N1 em Santarém — (Foto: Foto: José Marcelo/G1)

Prefeito Nélio Aguiar (DEM) encaminhou ofício à pasta nesta quinta-feira (7). Casos confirmados no Amazonas levaram o governo a pedir antecipação.

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, solicitou nesta quinta-feira (7) à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) a antecipação da campanha nacional contra o H1N1 no município. De acordo com o prefeito Nélio Aguiar (DEM), casos confirmados no estado do Amazonas foram os motivos para que fosse feito o pedido de antecipação.

O ofício encaminhado ao secretário Alberto Beltrame destaca que o Amazonas está em surto de H1N1 com 301 casos de gripe, sendo 69 casos de vírus da influenza A. desse total já foram registrados 17 mortes e os demais casos estão sob investigação.

Devido a proximidade como o estado amazonense, Nélio ressaltou que é alarmante a ameaça de epidemia no Pará, e que Santarém pode ser porta de entrada do vírus caso não haja o bloqueio vacinal imediato.

A previsão é que a campanha contra o H1N1 inicie apenas no dia 15 de abril, data considerada pelo prefeito como “muito distante, visto o perigo de uma epidemia a qualquer momento”.

No dia 1º de março, com a confirmação de 12 mortes no Amazonas, uma força-tarefa envolvendo Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, oeste do Pará, e o governo do Amazonas planejou tentar junto ao Ministério da Saúde, antecipar a campanha de imunização contra H1N1.

