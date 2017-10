Prefeitura vai ofertar 2.800 novas vagas para mototaxistas

Novo edital será publicado no Diário Oficial do Município na quinta-feira

A Prefeitura de Belém, por meio da Semob (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém), deve oferecer licitação com 2.800 novas vagas para mototaxistas que desejam atuar em Belém. Todos os detalhes da licitação serão esclarecidos durante reunião na próxima quinta-feira (19), às 14h, no auditório da Mônaco Motocenter, na avenida Augusto Montenegro.

Segundo informações da Agência Belém, a nova licitação servirá para adequação à Lei Municipal Nº 9.271, aprovada em abril deste ano, que altera alguns parâmetros da atividade de transporte por mototáxi.

“Entre as principais mudanças definidas na nova lei estão o aumento no tempo do contrato de prestação do serviço de mototáxi, passando de dois para seis anos, podendo ser renovado por igual período, além de facultar ao mototaxista a inclusão do motorista auxiliar. Também em relação ao veículo, houve alteração na potência máxima permitida, que antes era de 150cc e passou a ser 190cc”, informou o diretor geral da Semob, Gilberto Barbosa.

O novo edital de licitação será publicado no Diário Oficial do Município na quinta-feira e ficará disponível para consulta a todos os interessados em uma das vagas ofertadas.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

