Prefeituras decretam situação de emergência no Pará.

Com o período intenso de chuvas em todo o Pará, prefeituras do estado têm decretado situação de emergência. A prefeitura de Eldorado dos Carajás e de Santa Maria das Barreiras, ambas no sudeste paraense, aderiram à medida, publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (6).

A ação significa que os municípios podem receber um auxílio complementar tanto do Governo do Estado, quanto da União para solucionar problemas ocasionados por desastres naturais ou situações. Com esta iniciativa, está autorizada a mobilização dos órgãos municipais para atuação, sob orientação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre, reabilitação e reconstrução.

Dentre os problemas causados pela cheia, estão enxurradas súbitas, com dandos humanos e prejuízos comercial, agrícolas e na pecuária. Além disso, diversas famílias foram desabrigadas.

Por ORM

