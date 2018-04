Prefeituras do Pará oferecem 190 vagas

(Foto Divulgação) -A Prefeitura de São João do Araguaia, no sudeste paraense, está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 181 vagas em cargos que exigem os níveis alfabetizado, fundamental completo e incompleto, médio/técnico e superior.

A jornada de trabalho é de até 40 horas semanais, com vencimentos bases que variam entre R$ 954 a R$ 4.449,17. Os interessados têm até o dia 18 de maio para garantir participação através do site https://www.paconcursos.com.br/. Os valores das taxas de inscrição variam entre R$ 54 e R$ 99.

O certame, que terá validade de dois anos, consistirá de provas objetivas, que devem ser aplicadas no dia 17 de junho em locais a serem informados posteriormente. Para cargos de nível superior, haverá ainda prova de títulos.

SANTARÉM NOVO

A Câmara Municipal de Santarém Novo, no nordeste do Pará, vai preencher nove vagas em seis cargos efetivos através de concurso público. O certame está sendo executado sob a responsabilidade técnica e operacional do Instituto de Desenvolvimento Social Ágata. O edital completo do certame estará disponível no site www.institutoagata.com.br e na Câmara de Santarém Novo a partir desta sexta-feira (6).

As inscrições serão abertas no próximo dia 16 e poderão ser realizadas até 18 de maio, somente no endereço eletrônico da organizadora. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. A prova objetiva está prevista para o dia 17 de junho.

UFPA CONTRATA PROFESSORES DE MEDICINA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) encerra nesta sexta-feira (6) as inscrições para o processo seletivo destinado à contratação de dois professores temporários. Os novos docentes serão lotados no Instituto de Ciências da Saúde. Os interessados devem ter título de graduação em Medicina. A remuneração é de R$ 2.236,30 para jornada de 20 horas semanais. Os interessados pode se inscrever na Faculdade de Medicina do Instituto de Ciências da Saúde, na rua Generalíssimo Deodoro, nº 01, bairro Umarizal. A seleção será através de prova escrita, didática e julgamento de títulos.

SEDUC DIVULGA RESULTADO PRELIMINAR DE CONCURSO PARA TEMPORÁRIOS

Foi divulgado ontem (5) o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para preenchimento de 1.202 vagas temporárias de merendeira/merendeiro, servente, vigia de escola e assistente administrativo. Mais de 124.360 candidatos participaram da seleção. O resultado corresponde à segunda fase do processo seletivo. O resultado está disponível no site: pss.seduc.pa. gov.br /preliminar.

(Diário do Pará)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...