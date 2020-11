Prefeituras paraenses inscrevem até a próxima semana; salários chegam a R$ 5 mil

Há chance para quem tem nível fundamental, médio, técnico e superior – (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Duas cidades no Pará têm vagas abertas para quem busca oportunidades de empregos na administração municipal. A Prefeitura de Mocajuba vai preencher 490 vagas imediatas e ainda formar cadastro reserva em vários cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior. Desse número, o edital reserva 29 vagas para as pessoas com deficiência.

Quem tem nível fundamental pode concorrer às funções de agente de portaria, auxiliar de serviços gerais, coletor de lixo, coveiro, manipulador de alimentos, maqueiro, servente de obra, servente escolar, vigia, zelador, auxiliar de mecânico, carpinteiro, costureira, jardineiro, pedreiro, pintor, auxiliar de eletricista, soldador, operador de máquinas pesadas, motorista, atendente de consultório dentário, motorista de transporte escolar, auxiliar de contabilidade, auxiliar educacional, condutor de ambulância, eletricista, encanador e mecânico de autor.

Já no nível médio e técnico as chances são para agente de vigilância ambiental, agente de vigilância sanitária, agente fiscal, almoxarife, assistente administrativo, assistente educacional, operador de sistemas, técnico agrícola, de enfermagem, de informática, de laboratório, de operação de Raio X, em agrimensura, em agropecuária, em contabilidade, em manipulação de alimentos e em prótese dentária.

No nível superior, as vagas são de administrador, arquiteto, assistente social, biomédico, cirurgião-dentista, contador, educador social, enfermeiro, engenheiro agrônomo, ambiental, civil, florestal, de pesca, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico cirurgião, clínico geral, ginecologista, pediatra, psiquiatra, nutricionista, professor de atendimento educacional especializado, de educação infantil, de ensino fundamental, de artes, de ciências, de educação física, de ensino religioso, de estudos amazônicos, de geografia, de história, de língua estrangeira-inglês, de língua portuguesa, de matemática, psicólogo, terapeuta ocupacional, topógrafo e veterinário.

O município oferece salários que variam entre R$ 1.045 e R$ 5 mil, por jornada de trabalho entre 30 e 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de novembro, neste site, com taxas que variam entre R$ 60 e R$ 90. A seleção conta com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, mais prova de títulos para os cargos de nível superior. As provas objetivas serão realizadas no dia 19 e 20 de dezembro, em locais e horários a serem estabelecidos na publicação do edital de convocação.

Já a Prefeitura de Redenção vai selecionar 1.012 profissionais e formar cadastro reserva em seu concurso público. Os empregos exigem escolaridade de ensino fundamental, médio, técnico ou superior, conforme o cargo. Do total de vagas, 61 serão destinadas para as pessoas com deficiência. A Prefeitura oferece salários que variam de R$ 1.045 a R$ 4.710, por jornadas de trabalho de 20 a 40 horas por semana.

Para candidatos de nível superior, as vagas são para administrador de empresas, arquiteto, assistente social, auditor fiscal, coordenador e controlador de meio ambiente, educador físico, engenheiro agrônomo, ambiental, civil, florestal, de segurança do trabalho, procurador jurídico, psicólogo, zootecnista, analista de suporte em tecnologia da informação, assistente social educacional, fonoaudiólogo educacional, professor de agricultura, de artes, de ciências, de direito e cidadania, de educação física, de ensino religioso, de geografia, de história, de inglês, de matemática, pedagogo, de português, professor pedagogo educação especial, de redação e expressão, de zootecnia, psicólogo educacional, psicopedagogo educacional, supervisor de divisão e apoio educacional, técnico de suporte alimentar, técnico de suporte pedagógico, biomédico, cirurgião bucomaxilofacial, cirurgião dentista, cirurgião dentista protesista, cirurgião periodontista, enfermeiro padrão, farmacêutico/bioquímico, médico anestesista, cardiologista, cirurgião geral, clínico geral, dermatologista, do trabalho, gastroenterologista, ginecologista, infectologista, neurocirurgião, obstetra, otorrinolaringologista, pediatra, pneumologista, radiologista, traumato-ortopedista, e outros.

No nível médio e técnico há chances para agente de apoio administrativo, agente municipal de trânsito, bombeiro civil, facilitador de oficina, fiscal ambiental, fiscal de transporte, fiscal de tributos, técnico agrícola, agropecuário, em segurança do trabalho, em edificação, em informática, em refrigeração, em enfermagem, em gesso hospitalar, em instrumentação cirúrgica, em laboratório, auxiliar de secretaria, merendeira, supervisor de divisão de infraestrutura educacional, atendente de consultório odontológico, entre outros cargos. Já para o nível fundamental as vagas são de agente de infraestrutura operacional, eletricista predial, encanador, marceneiro, mecânico, motorista, operador de máquinas leves e pesadas, pedreiro, pintor, soldador, atendente escolar, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro e marceneiro.

Os candidatos poderão se inscrever até 12 de novembro, neste site. A taxa de participação é de R$ 45 para cargos de nível fundamental, R$ 55 para cargos de nível médio e técnico e R$ 70 para cargos de nível superior. O concurso será composto de duas etapas, dependendo do cargo, envolvendo: provas escritas objetivas para todos os cargos; prova discursiva para todos os cargos de nível superior; e prova de títulos para todos os cargos de nível superior. A prova objetiva será aplicada nos dias 13 e 20 de dezembro, em locais e horários a serem divulgados a partir do dia 7 de dezembro, no mesmo site das inscrições.

Serviço:

Concurso público da Prefeitura de Mocajuba

Inscrições: até 12/11, neste site

Taxa: entre R$ 60 e R$ 90

Salário: entre R$ 1.045 e R$ 5 mil

Vagas: 490

Concurso público da Prefeitura de Redenção

Inscrições: até 12/11, neste site

Taxa: R$ 45 (fundamental), R$ 55 (médio e técnico) ou R$ 70 (superior)

Salário: entre R$ 1.045 e R$ 4.710

Vagas: 1.012