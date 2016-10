Prêmio da Lotofácil sai para quatro apostadores

Sorteio foi realizado na noite de hoje e contemplou apostadores do Paraná e de São Paulo (Foto: DOL)

Quatro apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1419 da Lotofácil, sorteado na noite desta segunda-feira (3), e serão premiados com R$ 542.070,72 cada um.

Os números sorteados foram: 02 – 03 – 06 – 07 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.

De acordo com o site da Caixa, as apostas ganhadoras foram registradas em Pinhais (PR), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP) e São Carlos (SP).

QUINA

Outro sorteio realizado nesta noite foi o do concurso 4199 da Quina. Confira as dezenas sorteadas: 38 – 42 – 45 – 52 – 57.

Não houve acertador na faixa de cinco acertos.

Com o prêmio principal acumulado, o próximo sorteio, que acontece nesta terça (4), deve pagar R$ 4 milhões a quem acertar as cinco dezenas, segundo estimativa da Caixa.

(Folhapress)

