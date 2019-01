Prêmio da Mega da Virada tem 52 apostas ganhadoras

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Desde a criação do concurso, a Caixa já pagou R$ 2,8 bilhões em todas as faixas de premiação: somando sena, quina e quadra.

Os ganhadores têm até 90 dias a contar de hoje para receber o prêmio. Depois disso os valores serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior)

O valor do prêmio deste ano superou a expectativa inicial da Caixa Econômica Federal, que era de R$ 280 milhões. Vale ressaltar que a probabilidade de uma pessoa acertar as seis dezenas é bem pequena: uma chance em 50 milhões.

