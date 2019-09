Prêmio da Mega-Sena desta terça-feira (24) paga R$ 44 milhões

Caso aplicado na poupança, o valor do prêmio renderia aproximadamente R$ 151 mil por mês (Foto:Agência Brasil)

Mega-Semana da Primavera terá ainda concursos na quinta-feira (26) e no sábado (28)

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (24) prêmio acumulado de R$ 44 milhões. As seis dezenas do concurso 2.191 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

A Mega-Semana da Primavera terá ainda concursos da Mega-Sena na quinta-feira (26) e no próximo sábado (28).

De acordo com a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio renderia aproximadamente R$ 151 mil por mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

A Mega-Sena paga o prêmio máximo para o acertador ou acertadores dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números entre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, é necessário marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios da Mega-Sena, normalmente, são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Por:Redação Integrada de O Liberal e Agência Brasil

