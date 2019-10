Prêmio Empresarial 2019 Realizado pela Seletos Pesquisas e Marketing

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 17-10-2019 NO ESPAÇO DE EVENTOS SCREMIN EM NOVO PROGRESSO -PA

You May Also Like