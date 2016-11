Prêmio homenageia os melhores do agronegócio

(Foto: Agência Pará) – O agronegócio no Pará é conhecido no mundo, e chegou a hora de saber quem foram os destaques do setor no Estado. No próximo dia 30, será realizada a final do prêmio Agropará 2016, realização da revista Agropará, através do Jornal Diário do Pará, que se tornou um símbolo de reconhecimento dos maiores produtores do setor.

A grande final deverá apresentar os melhores em 18 categorias. Confira os finalistas:



O prêmio Agropará 2016 tem patrocínio da Assembleia Legislativa e Banco da Amazônia.

(DOL)

