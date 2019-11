Inscrições encerram no dia 22 de novembro

Encerra no próximo dia 22 de novembro, o prazo de inscrições para o Prêmio Sistema FIEPA de Jornalismo 2019. Os melhores trabalhos de TV, rádio, impresso, web e redes sociais ganharão um prêmio no valor de R$12.500,00, para cada categoria, dentro da modalidade Prêmio Especial Jornalista Raimundo Pinto.

A premiação traz uma novidade este ano, com a inclusão da categoria de “Melhor conteúdo de redes sociais”. Com a novidade, os produtores de conteúdo para redes sociais também podem participar, inscrevendo até três cases de sucesso relacionados aos temas do Mapa Estratégico da Indústria, como lazer, cultura, saúde, esporte, gastronomia e life style. Serão considerados conteúdos publicados nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook e/ou Linkedin. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão formada por representantes da indústria e profissionais do mercado de comunicação.

Os vencedores dos melhores trabalhos e as Personalidades de Comunicação serão homenageados na festa de premiação que será realizada no dia 12 de dezembro, no Hangar.

Para acessar o regulamento do prêmio e acompanhar todas as novidades, basta acessar o site oficial da premiação www.premiosistemafiepa.com.br.

