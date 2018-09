Preparativos finais para XVII Exponp e Rodeio que começa nesta quinta-feira dia 06

Esta quase tudo pronto para o início da XVII EXPONP -Exposição Agropecuária de Novo Progresso. Faltando poucas horas para o início do grande evento, a gigante estrutura para milhares de pessoas nas arquibancadas e seus camarotes para assistir ao rodeio esta completamente montada e revisada.

A nova diretoria, encabeçada pelo pecuarista e empresário Ricardo de Nadai, vai empenhar-se para que essa edição seja a melhor de todas.

“Um ponto de encontro entre os produtores, a população e um momento de grande alegria. Esperamos que apesar da crise e dificuldades tenhamos a melhor exposição, afinal todos os anos é preciso melhorar. “ disse flávio Faro, um dos organizadores da festa, à nossa reportagem.

Entre as atrações da festa, destaca-se a exposição em si, com as stands das empresas com suas novidades. Esse ano o rodeio é uma etapa do campeonato regional norte. Os leilões serão mais uma atração, com possibilidades de bons negócios inclusive com a presença dos bancos, especialmente o sicredi.

Além disso, o público terá a disposição toda a gastronomia, onde os principais restaurantes e lanchonetes da cidade estarão servindo dentro do parque durante a festa. O parque de diversões já esta praticamente instalado, para divertir especialmente a criançada.

Durante as 04 noites da festa, haverá shows bailes dentro do pavilhão com 04 atrações diferentes, uma por noite.

O valor da cartela valido para as 04 noites, foi vendido até esta quarta-feira a R$ 60,00, nas noites da festa o valor vai para R$ 70,00, porém quem comprar o ingresso adquire assim o bingo para somente aquela noite a R$ 20,00. Os prêmios dos bingos, serão em dinheiro, R$ 7.500,00 na quinta-feira e sábado e R$ 5.000,00 na sexta-feira e domingo.

