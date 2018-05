Presa dupla que aterrorizava moradores em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na operação no comando do Tenente Rabelo e Policiais civis foi preso uma motocicleta pop 100cc de cor vermelha placa JVX 6796, catorze (14) aparelhos celulares, 03 relógios, 01 secador de cabelo.

A operação em conjunta da Policia Civil e Militar, prendeu um menor com as iniciais M. M. S de 16 anos, outro maior de idade identificado como André da Silva Santos que tem passagem na policia por agresão a familia e uma motocicleta marca Honda modelo POP e objetos de origem de roubo.

You May Also Like