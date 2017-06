HOMICÍDIO AO VIVO-Presa mulher que matou o namorado Youtuber

Fonte DOL/ Com informações de Sunday Times. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Peter Ruiz morreu ao vivo no YouTube no último dia 26, para um público de pouco mais de 30 pessoas, segundo o jornal argentino La Nacion.

Foi presa a mulher que matou o namorado ao vivo, durante uma transmissão no Youtube, na cidade de Halstad, no Estado de Minnesota, norte dos Estados Unidos.

