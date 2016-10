Presa quadrilha que planejava assaltar bancos

(Foto: divulgação) – – Uma quadrilha especializada em roubar agências bancárias foi presa neste sábado (15), durante uma operação realizada pela Superintendência Regional de Polícia Civil do Araguaia Paraense, com sede em Redenção.



Sete pessoas acusadas de participar do bando foram presas dentro de uma casa localizada as proximidades do Terminal Rodoviário de Redenção. Entre os detidos estava um foragido da Justiça da cidade de Ourilândia do Norte, no sul do Pará.

A quadrilha chefiada por Neyson Rodrigues da Silva, tinha como demais integrantes, Alexandre Dias Paes, Denis Silva Neves, Denisio Veloso Dias, Genival Ferreira Rabello, e as mulheres Jordana Batista Queiroz e Ilana Ferreira de Oliveira. Com eles foram apreendidos dois revólveres calibre 38 municiado, ferramentas usadas para arrombamentos, roupas camufladas do Exército Brasileiro.

De acordo com a polícia a maioria dos integrantes da quadrilha são da região do nordeste.

Segundo o delegado Antônio Miranda Neto, o bando é acostumado na prética de crimes contra instituições financeiras e pretendia assaltar agências bancarias na região do sul do Pará.

Ele diz ainda que a quadrilha já praticou vários crimes na região norte e Nordeste.

Os acusados foram autuados em flagrante por infração aos artigos 288 Parágrafo único do CPB e artigo 12 do estatuto do desarmamento. A polícia chegou até os criminosos através do serviço de inteligência da Polícia Civil.



(DOL com informações de Dinho Santos/Redenção)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

