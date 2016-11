Presa quadrilha que praticava assaltos em Santarém.

Operação das polícias Civil e Militar desarticulou ação de 11 pessoas no município acusadas de roubo

Foto:Segup/ Divulgaç-Uma quadrilha formada por 11 pessoas, sendo quatro mulheres e sete homens, foi presa na manhã desta sexta-feira (4) no município de Santarém, oeste paraense, suspeita de praticar diversos assaltos na região. Os criminosos são fugitivos do Sistema Prisional do Estado e foram pesos em um trabalho conjunto das Polícias Civil e Militar durante a ‘Operação Reação’.

Durante a operação, os policiais chegaram ao bairro Área Verde, periferia da cidade, e lá cercaram uma residência aonde o grupo de assaltantes estava escondido. No local foram encontrados produtos de roubo, caso de celulares, documentos e bolsas, além de drogas e armas.

Durante o cerco, o criminoso conhecido por ‘Vovozinha’ tentou sair pelas portas dos fundos e atentou contra a vidas dos agentes, atirou, mas foi atingido fatalmente. A frente da Operação estavam o tenente-coronel PM Carlos de Oliveira e o delegado Jamil Casseb. Ainda como resultado da operação, foi preso um homem que teria matado um sargento da Polícia Militar do Estado do Amapá. Após a prisão, várias vítimas foram até à Seccional fazer o reconhecimento dos integrantes do grupo. Um dos alvos dos assaltantes foi a unidade de uma conhecida rede de supermercados de Santarém. Após a prisão, várias vítimas foram até à Seccional fazer o reconhecimento dos integrantes do grupo.

