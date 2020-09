Presidente anuncia concurso para preencher 2 mil vagas na Polícia Rodoviária Federal

Redação Integrada 25.09.20 7h53 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A última vez que houve concurso para a PRF foi em 2018, com a oferta de 500 vagas, para 17 estados. O Cebraspe foi a banca responsável pelas etapas do certame, que teve como salário inicial de R$ 9.473,57, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 458 e auxílio-creche no valor de R$ 321.

Segundo informações da Folha Dirigida, os trâmites do certame já estão avançados no Ministério da Economia e a previsão é de que um novo edital seja definido entre o fim de 2020 e o início de 2021.

(Foto:Igor Mota / O Liberal) -Durante visita à superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, na noite da quinta-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro disse que abrirá concurso público para a corporação com 2 mil vagas.

