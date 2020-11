Presidente da ACES reage à possibilidade de decretação de lockdown em Santarém e cobra prevenção por parte de empresários e lojistas

Presidente da ACES José Roberto Branco – Créditos: Divlugação/ACES

Em mensagem de vídeo enviada na manhã desta segunda-feira(9) aos associados da Associação Comercial e Empresarial de Santarém, o presidente da entidade, engenheiro Roberto Branco, faz um apelo para que os empresários e lojistas reforcem as medidas de prevenção ao novo coronavírus, como uso obrigatório de máscara por clientes que ingressem nos estabelecimentos comerciais e por seus empregados, e desinfeção das mãos com álcool em gel.

“Nós precisamos que todos tomem cuidado”, afirmou o presidente da ACES.

Roberto Branco alertou que se essas medidas não forem tomadas, há a possibilidade de decretação de um segundo lockdown em Santarém. “Estamos pedindo para que todos tomem os devidos cuidados quanto ao uso de máscaras e disponibilidade de álcool em gel para os clientes. Se essas medidas não forem tomadas, nós teremos um problema sério com um possível fechamento do comércio, o lockdown, o que não queremos e não é bom para ninguém”.

As entidades empresariais seguem dialogando com o Ministério Público Estadual sobre a possibilidade de um novo lockdown já que as medidas de prevenção ao contágio do coronavírus estão sendo descumpridas, segundo aponta o órgão.

