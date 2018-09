Presidente da Câmara de Alenquer quer investigação de ameaças contra grupo de oposição ao prefeito

As denúncias foram feitas por meio de aplicativo de mensagens contra vereadores, presidente de partido político e o vice-prefeito.

Vereador Luís Alberto (Betão) vai levar mensagens de ameaças de morte ao conhecimento da polícia (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Orientado pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores de Alenquer, no oeste do Pará, o vereador Luís Alberto (DEM), conhecido como “Betão”, vai procurar a polícia para registrar boletim de ocorrência de ameaças recebidas por pessoas que integram o grupo de oposição ao prefeito Juraci Estevam (PPS).

Segundo Betão, durante todo o processo que antecedeu a votação do pedido de cassação do prefeito Juraci, no primeiro semestre deste ano, vereadores que já haviam se manifestado favoráveis a perda de mandato do gestor municipal receberam mensagens com ameaças. As mais graves, no entanto, foram direcionadas ao presidente do Democratas em Alenquer, o também empresário Neto Macedo, e ao vice prefeito Josino Filho (PP).

“Nós somos pessoas públicas, usamos o nosso mandato para defender os interesses do povo, mas também precisamos resguardar a nossa integridade. Como houve nas mensagens ameaças contra a vida das pessoas, quando foi citado que poderia haver um crime de pistolagem, nós achamos que a polícia tem que investigar, por isso vamos levar o caso ao conhecimento da polícia”, disse ao G1 o presidente da Câmara, Betão.

Segundo o parlamentar, não se sabe de quem partiram as ameaças. Foram usados vários números de telefone nas tentativas de intimidação aos opositores do prefeito. Como em algumas mensagens o nome de Juraci Estevam era citado, Betão teve a iniciativa de imprimir as mensagens e levá-las ao conhecimento do gestor municipal.

“Não sei se o prefeito vai tomar alguma providência pelo fato do nome dele ter sido citado nas mensagens, mas nós queremos que a polícia investigue, porque pode ter sido só uma brincadeira de alguém. Mas também pode ser coisa séria”, finalizou Betão.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém, PA

