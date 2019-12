Presidente da Câmara de Placas sofre acidente de carro com família; esposa morreu ainda no local

Acidente com presidente da Câmara de Placas e família — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vereador e filha foram encaminhados em estado grave para Hospital de Santarém.

O presidente da Câmara Municipal de Placas, no oeste do Pará, sofreu um acidente de carro com a família na noite de sábado (14). A esposa do vereador morreu ainda no local, a filha e ele ficaram gravemente feridos.

O veículo do vereador Gilberto Mathias bateu em um caminhão que estava parado. No veículo que era conduzido pelo parlamentar estavam a esposa Maria do Carmo Rodrigues e a filha Alcione Rodrigues.

De acordo com informações dos familiares, Gilberto e Alcione foram encaminhados para o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), em Santarém.

O G1 solicitou do HMS o estado de saúde das duas vítimas, mas até a última atualização desta reportagem não obteve resposta.

Por G1 Santarém — PA

15/12/2019 11h11

