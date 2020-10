Presidente da Câmara de Vereadores baleado por gerente de fazenda morre após 20 dias internado em MT

O filho do parlamentar também foi baleado à época e foi internado, mas se recupera em casa.

Valdinei Serafim de Brito e o filho Weslei Teixeira Brito foram baleados — Foto: Facebook/Reprodução

O vereador e presidente da Câmara de Nova Canaã do Norte, a 696 km de Cuiabá, Valdinei Serafim de Brito, de 43 anos, morreu nesta sexta-feira (9) internado no Hospital Regional de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. A informação é da Câmara de Vereadores.

Ele e o filho, Weslei Teixeira Brito, de 20 anos, foram baleados pelo gerente de uma fazenda durante uma briga no Distrito Colorado do Norte, no dia 19 de setembro.

O gerente, à época, se apresentou à Polícia Civil, foi ouvido e liberado. Weslei passou por cirurgia e se recupera em casa.

Ainda não há informações sobre o velório do parlamentar.

De acordo com a Polícia Militar, Valdinei estava com amigos em uma borracharia do distrito quando o gerente da fazenda em que ele trabalhava chegou e os dois começaram a discutir.

Segundo a polícia, eles entraram em luta corporal. Em seguida, chegou o filho do vereador, Weslei, que tentou defender do pai, mas ambos foram baleados pelo gerente.

As vítimas foram socorridas por testemunhas e levado para uma unidade de saúde. A polícia investiga o caso.

