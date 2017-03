MP 756- Presidente da Câmara representa Legislativo em Audiência Publica em Brasília

Representando a Câmara Municipal de Novo Progresso em Brasília na Audiência Publica que debateu a MP -756/2016 [criou UCs no Município], o Presidente do Legislativo Vereador Nego do Bento (PROS), levou as reivindicações do município e agricultores referentes aos problemas causadas com a edição da MP 756 editada em Dezembro de 2016 pelo Presidente Michel Temer (PMDB).

Nego do Bento participou da audiência pública como representante do Legislativo de Novo Progresso nesta terça-feira (21), o vice-prefeito, comerciantes , presidentes de Associações e outros vereadores também se fizeram presentes na audiência publica em Brasília.

A audiência levou mais de quatro horas e ouviu diversos setores envolvidos e divergiram opiniões diante da matéria em debate.

Durante o seu posicionamento o parlamentar progressense lamentou ação do Governo Federal no Município e disse da indignação dos munícipes diante da MP-756 – ao invés de ajudar piorou a situação dos produtores e diminuiu as áreas produtivas no município desonerando a renda, emprego, e inviabilizando novos investidores a escolheram Novo Progresso para investir.

Nego do bento concedeu entrevista ao Jornal Folha do Progresso nesta quarta-feira (22) e disse; “Tenho muita satisfação em fazer parte de um momento como este, e desde já me coloco a disposição , para juntos buscarmos um entendimento que beneficie nosso povo e que não prejudique nossa cidade”, afirmou o vereador.

Ainda segundo Nego do Bento (PROS), o evento foi fundamental para que houvesse “uma aproximação da realidade que vivemos” muitos aqui em Brasília não conhecem nossa cidade e não sabem da realidade que vivemos ai, contou.

Nego do Bento vai aproveitou a estadia na Capital da Republica para visitar parlamentares aliados no congresso Nacional , em busca de benefícios para os moradores de nossa cidade”, finalizou o parlamentar.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

