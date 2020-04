Presidente da Embratur publica vídeo com montagem de Bolsonaro carregando caixão

Rosto de Bolsonaro é colocado em meme do caixão( Foto: Reprodução)

Gilson Machado Neto usou redes sociais neste domingo para divulgar conteúdo inspirado no ‘meme do caixão’, que viralizou na internet

RIO – O presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, publicou um vídeo nas redes sociais neste domingo em que o rosto do presidente Jair Bolsonaro aparece em uma montagem carregando um caixão. Neto usou os stories do Instagram para postar uma montagem com a foto de Bolsonaro no vídeo que ficou conhecido como “meme do caixão”.

A cena incomum é proveniente de funerais realizados em Gana, na costa oeste da África, gravados para uma reportagem realizada pela BBC em 2017.

A montagem mostra primeiro uma situação de vida ou morte, que é cortada na “hora H” para um vídeo completamente diferente, mas também surpreendente: um grupo de homens com trajes distintos dança e faz malabarismos com um caixão, enquanto seus passos e movimentos estão sincronizados com uma música eletrônica que, apesar de encaixar perfeitamente, não parece ser o que estava tocando no momento da filmagem. Para esclarecer, o meme insinua que a situação inicial não acabou nada bem.

O vídeo foi publicado em meio a queda de braço entre o presidente e o Ministério da Saúde sobre a necessidade do isolamento social e as criticas de Bolsoanaro às medidas tomadas pelos governadores.

Em um dos primeiro pronunciamentos na TV, Bolsonaro atacou decisões tomadas pelos governos estaduais, entre eles Ronaldo Caiado, que determinaram o fechamento do comércio, a interrupção das aulas e outras medidas para reduzir a circulação de pessoas como maneira de frear o avanço do novo coronavírus. Segundo o presidente, essas medidas poderão ter impacto na economia.

Entenda o ‘meme do caixão’, novo viral da internet brasileira:

Uma coreografia fúnebre originária de Gana, na África, virou meme entre brasileiros durante a quarentena provocada pelo coronavírus. Vídeos, montagens e figurinhas com dançarinos animando funerais ao som de uma batida eletrônica viralizaram, precedidos por situações de vida ou morte

Uma coreografia fúnebre originária de Gana, na África, virou meme entre brasileiros durante a quarentena provocada pelo coronavírus. Vídeos, montagens e figurinhas com dançarinos animando funerais ao som de uma batida eletrônica viralizaram, precedidos por situações de vida ou morte

A dança em funerais é uma cerimônia tradicional não só no país, mas em várias regiões do continente africano, onde diferentes tipos de rituais fazem referência à vida, e não à morte. Por isso, o clima se assemelha muito mais a um batismo do que a um velório e causa a estranheza, que é o ingrediente especial deste meme.

Presidente da Embratur em alta no clã Bolsonaro

Gilson foi nomeado em maio de 2019 para presidir a Embratur e, desde então, conseguiu turbinar o orçamento da agência que fomenta o turismo no Brasil, que foi de US$ 8 milhões para US$ 120 milhões. O aumento do poder da caneta e a proximidade com o clã Bolsonaro não passaram despercebidos por quem vive a rotina da Esplanada.

Gilson ganhou holofotes em janeiro após reportagem do GLOBO mostrar que o plano da Embratur para promover o turismo no Brasil previa de animação infantil para combater “falsas histórias” sobre a Amazônia a filme com Sharon Stone percorrendo praias do Nordeste e modelos fantasiados de dragão da independência em eventos para promover o Brasil em cidades como Miami. A proximidade com os Bolsonaros pode resultar em uma nova missão política: Gilson está cotado para presidir o Aliança pelo Brasil, partido que o presidente tenta criar.

Fonte:O Globo

13/04/2020

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...