Presidente da Ponte anuncia ida de Pottker para o Timão após o Paulista

Pottker será mesmo jogador do Corinthians a partir do fim do Campeonato Paulista. O destino do atacante foi confirmado nesta sexta-feira pelo presidente Vanderlei Pereira, em evento na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). Segundo o cartola, o atacante fica no Moisés Lucarelli no estadual e se apresenta ao Timão entre maio e junho, para a disputa do Brasileirão.

– O Pottker irá para o Corinthians em maio ou junho, logo após o Campeonato Paulista. No que diz respeito à Ponte, o Lucca e o Yago já chegaram. O Corinthians queria ele para jogar o Campeonato Paulista, mas a Ponte negociou bastante e houve um bom entendimento – afirmou o mandatário da Ponte, à ESPN Brasil.

A Ponte aceitou a oferta corintiana, que gira em torno de R$ 7 milhões por metade dos direitos federativos de Pottker, além do empréstimo gratuito do zagueiro Yago e do atacante Lucca, que já estão em Campinas e disputarão a temporada no Moisés Lucarelli. A negociação estava em andamento desde o início do ano, mas a Macaca não topou ceder o jogador antes do estadual.

Contratado pela Ponte em maio, após se destacar pelo Linense e despertar interesses de times como Botafogo e Santos, Pottker ganhou fama ao terminar como artilheiro do último Campeonato Brasileiro, com 14 gols. Aos 23 anos, o atacante começou a carreira no Figueirense e defendeu também Gandzasar (Armênia), Ventforet Kofu (Japão), RB Brasil, Linense e Braga B (Portugal). No Corinthians, chegará como aposta para o ataque.

