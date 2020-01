Presidente do Pros é acusado de chutar e morder a filha

Segundo depoimento, as agressões foram motivadas por causa de um veículo.(Foto:Pros)

Eurípedes Júnior, presidente nacional do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), é acusado de agredir fisicamente a própria filha na sede do partido, em Goiás.

A briga teria acontecido nesta quarta-feira (08), e teria sido motivada por uma discussão entre pai e filha envolvendo um veículo em nome de Eurípedes.

A filha de Eurípedes afirmou, em depoimento a polícia que sua relação com o pai começou a ficar “conturbada” em 2017, quando ele se separou da mãe, também “parou de pagar sua faculdade e a demitiu do serviço”.

Ela também contou que o presidente do Pros teria a procurado, dizendo que “precisava do carro dela e que iria lhe pagar R$ 15 mil pelo veículo”.

A jovem narra que não aceitou a proposta do pai e ao tentar sair da sala “para não brigar”, ele teria tomado a chave da mão da filha e “passou a lhe dar tapas, chutes e pontapés”.

As agressões não teriam cessado nem quando ela conseguiu entrar no carro. Neste momento, Eurípedes teria a puxado do veículo e a jogado no chão.

A violência foi atestada em relatório médico solicitado pela Polícia Civil goiana. No documento, o médico legista afirma que a vítima apresentava “marcas de dente e edema em quadril direito”. O presidente do Pros foi procurado pela polícia e é considerado foragido.

