Presidente do TJ Pará atende reivindicação da OAB Pará

O presidente da OAB/Pará, Dr. Alberto Campos, demonstra habilidade ao obter do atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, desembargador Ricardo Ferreira Nunes, decisão favorável aos advogados.

Sem estardalhaço e sem abrir frente de confronto, Dr. Alberto Campos foi atendido na reivindicação de manter a área de estacionamento privativa dos advogados no TJE e o salão do Lounge da Cidadania, retirada da OAB por decisão do desembargador Constantino Guerreiro, decisão suspendida por Nunes, mantendo a OAB e os advogados como usuários

