Presidente do TJPA testa positivo para Covid-19

O presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargador Leonardo de Noronha Tavares, informou nesta sexta-feira (17) que teve resultado positivo no teste para o novo coronavírus (Covid-19). Sem apresentar sintomas severos, o magistrado está se sentindo bem e permanecerá em casa, em quarentena e trabalho remoto.

Além do presidente do TJPA, outros gestores públicos também estão positivados. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou na manhã desta sexta-feira (17) que o exame de diagnóstico para Covid-19 realizado pelo procurador-geral do Pará, Ricardo Sefer, testou positivo. O resultado foi emitido na noite de quinta-feira (16). Ele passa bem, com sintomas leves, e seu estado de saúde é estável. O procurador segue as recomendações médicas, sem uso de medicamentos, e está em isolamento domiciliar.

Na noite de quinta-feira (16), a secretária de Educação do Pará Fátima Braga também informou que tinha testado positivo para Covid-19. Além de Fátima Braga, outros gestores do Estado confirmaram a infecção pelo novo coronavírus. O governador Helder Barbalho foi positivado, assim como o secretário de Saúde, Alberto Beltrame. Eles estão em quarentena.

