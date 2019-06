Presidente dos Correios renuncia após sete meses no cargo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, na semana passada, Bolsonaro afirmou que Cunha se comportou como um sindicalista quando compareceu a uma comissão da Câmara dos Deputados.

O presidente dos Correios, general Juarez Cunha, anunciou nesta quarta-feira sua renúncia após sete meses no cargo, segundo mensagem publicada em sua conta oficial no Twitter.

