Presidente Jair Bolsonaro chega a Sinop e cumprimenta apoiadores

Às 11h, haverá ato simbólico do início do plantio da nova safra de soja (Mato Grosso é campeão nacional em produção), em uma fazenda, na BR-163. A projeção é de 35,2 milhões de toneladas. A área plantada na safra passada foi de 9,5 milhões de hectares e teve aumento de 3,6% em relação a anterior.

Por volta das 10h, deve ir, de carro, a Sorriso (80 km) pela BR-163 e constatar o grande movimento diário de carretas com grãos, madeira e demais produtos na ‘pista simples’, que não tem duplicação (exceto alguns poucos quilômetros nos perímetros urbanos de Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum). Uma das cobranças ao presidente é para que autorize logo a duplicação da rodovia.

Bolsonaro é o sétimo presidente que visita Sinop. Ele vai a usina de etanol da Inpasa, às margens da 163 na saída para Sorriso e em seguida é prevista solenidade com prefeitos, produtores rurais e demais lideranças. Ele receberá homenagens, além do título de cidadão sinopense.

Centenas de pessoas, empresários, produtores, profissionais liberais e apoiadores estão na área de estacionamento, ao lado do terminal do aeroporto, para recepcionar o presidente.

